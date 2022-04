Cooperante italiano rapito in Siria da Isis testimone in Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 01 APR – Federico Motka, il cooperante

italiano rapito dai jihadisti in Siria a marzo del 2013, ha

testimoniato in Virginia nel processo contro El Shafee Elsheikh,

considerato uno dei cosiddetti ‘Beatles dell’Isis’, il quartetto

di terroristi con passaporto britannico, e accusato della morte,

tra gli altri, del giornalista americano James Foley.

Motka, che è rimasto nelle mani dei suoi aguzzini per oltre

un anno, ha rievocato le terribili torture, fisiche e

psicologiche, subite.

Con l’italiano era stato rapito anche David Haines, il

cooperante britannico che poi è stato decapitato. (ANSA).



