CoP26: Sunak sprona i privati, ‘decarbonizzare la City’

L’impegno del settore privato, accanto al pubblico, è vitale nella sfida ai cambiamenti climatici: sia in termini di risorse da investire nei progetti di un’economia più sostenibile, sia sotto il profilo dello sforzo che le aziende, big in testa, devono fare per smettere di contribuire alle emissioni di carbonio. Lo ha detto, intervenendo oggi a Glasgow alla CoP26, Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere di Boris Johnson, evidenziando l’esempio britannico nel giorno in cui il suo governo ha formalizzato i dettagli di un piano per spingere le grandi imprese e istituzioni finanziarie della City di Londra a “decarbonizzarsi”. (ANSA).



