Copa Libertadores: 2-1 al Flamengo, il Palmeiras si conferma

(ANSA) – MONTEVIDEO, 28 NOV – La finale di Copa Libertadores

tra i club brasiliani vincitori delle ultime due edizioni è

andata, dopo i supplementari, al Palmeiras che ha battuto 2-1 il

Flamengo, bissando il successo nella competizione sudamericana,

equivalente alla Champions League. Un gol all’inizio (Raphael

Veiga al 5′), poche emozioni ed ancora meno occasioni per gran

parte dei 90 minuti regolamentari ed il Palmeiras si sentiva il

trofeo in tasca. Ma al 72′ è arrivato il pareggio del Flamengo

(autore Gabriel Barbosa) che ha spinto il match ai

supplementari.

Al 95′ la rete che ha deciso l’incontro. L’ex del Manchester

United Andreas Pereira ha perso palla su un passaggio di David

Luiz e Deyverson, appena entrato, ne ha approfittato per colpire

riportando avanti il Palmeiras.

Il club rappresenterà il Sud America al Mondiale per Club

all’inizio del 2022 negli Emirati Arabi Uniti. Il Chelsea sarà

il rappresentante dell’Europa dopo aver vinto la Champions

League la scorsa stagione. (ANSA).



