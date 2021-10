Copilot vince vince Lucca Film Festival

Condividi l'articolo









È ‘Copilot’, il film diretto da Anne Zohra Berrached, una storia d’amore basata su una storia vera tra Aysel Sengün e Ziad Jarrah, il pilota dell’United 93 precipitato in Pennsylvania l’11 settembre 2001, il miglior film del concorso del Lucca Film Festival e Europa Cinema edizione 2021. Il premio (3.000 euro) è stato assegnato durante la cerimonia di premiazione al cinema Astra dalla giuria composta da alcuni componenti dell’Academy Award, tra cui Marco Cantini Parrini (costumista), Francesca Calvelli (montatrice) e Vittorio Sodano (truccatore).

Il film, spiega una nota, racconta un’intima storia d’amore, iniziata in Germania negli anni ’90 tra la studentessa di scienze Asli e il carismatico Saeed. Il loro futuro sembra luminoso, ma all’alba del ventunesimo secolo, Saeed prende una decisione che non solo infrangerà i sogni di Asli, ma scuoterà il mondo intero, soprattutto quando lei scoprirà che suo marito era uno dei terroristi coinvolti nell’attentato dell’11 settembre 2001. “Abbiamo deciso di premiare questo film – si legge nelle motivazioni della giuria – per la delicatezza con cui la regista è riuscita ad affrontare un tema così difficile da umanizzare, per la magnifica caratterizzazione dei due protagonisti e per l’estrema cura riposta in ogni aspetto di quest’opera”. La giura, ha inoltre assegnato, la menzione speciale della sezione lungometraggi a ‘Magnetic Beats’ di Vincent Maël Cardona. Ad aggiudicarsi, invece, il premio Miglior Cortometraggio (500 euro), dalla giuria composta da Francesco Lorusso (regista), Gabriele Licchelli (regista) e Andrea Settembrini (regista e sceneggiatore), il film di animazione Monachopsis di Liesbet Van Loon.

La giuria per il premio ‘Marcello Petrozziello’, dedicato al giornalista lucchese, coordinatore dell’ufficio stampa e relazioni esterne di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca recentemente scomparso, è andato a’”Luzzu’ di Alex Camilleri per la sezione lungometraggi e a ‘Monachopsis’ di Liesbet Van Loon per la sezione cortometraggi. La giuria popolare ha assegnato i premi come miglior film del concorso lungometraggi a ‘Copilot’ di Anne Zohra Berrached e a Smoky Mountain di Albert Oriol per i cortometraggi. ‘Copilot’ di Anne Zohra Berrached e ‘Monachopsis’ di Liesbet Van Loon, inoltre, si aggiudicano anche i premi per Miglior Lungometraggio e Miglior Cortometraggio assegnati dalla giuria studentesca. (ANSA).



