Coppa Africa: Covid; 2 positivi nella Tunisia

(ANSA) – TUNISI, 06 GEN – Si avvicina l’inizio della Coppa

d’Africa, ma il Covid non fa sconti, e dopo i tre positivi del

Senegal e i tre del Gabon, ora ce ne sono due anche nella

Tunisia.

La federcalcio locale fa infatti sapere che, dopo l’ultimo ‘giro’ di tamponi, sono risultati positivi Youssef Msakni e

Seifeddine Jaziri. Così, per evitare altri problemi, è stato

deciso di annullare l’amichevole delle ‘Aquile di Cartagine’

contro la selezione under 23. Tra le cui file il ct Mondher

Kebaier potrebbe attingere per prevenire eventuali defezioni

legate al virus. Non a caso, Kebaier ha messo in preallarme

sette giocatori della Under. (ANSA).



