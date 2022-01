Coppa America: American Magic si iscrive alla 37/a edizione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – American Magic annuncia che è pronta

alla sfida per la 37/a America’s Cup di vela, detenuta da

Emirates Team Neww Zealand, in rappresentanza del New York Yacht

Club. “Come fiduciario di più lunga data dell’America’s Cup e

come nostro prezioso partner durante la 36/a America’s Cup,

siamo lieti di rappresentare ancora una volta il NYYC per

riportare la coppa alle proprie origini”, ha commentato Doug

DeVos, patron di American Magic. “Abbiamo ottenuto un’esperienza

di successo durante la 36/a edizione del trofeo e abbiamo

riflettuto, valutato le opzioni: alla fine abbiamo deciso che

American Magic potesse essere in lizza anche nella successiva

edizione”.

“L’America’s Cup rimane la vetta più alta della vela e una

delle sfide più difficili nel mondo dello sport – ha osservato

Paul M.Zabetakis, commodoro del New York Yacht Club -. La

lezione ricevuta durante la nostra precedente campagna,

combinate con le risorse fisiche e intellettuali di American

Magic, ci assicurano di affrontare questa sfida con una forte

possibilità di vincere”.

Il team e il sodalizio di appartenenza attendono l’annuncio

della sede e del programma delle gare per l’AC37, i dettagli per

l’America’s Cup World Series, il piano per gli eventi giovanili

e femminili. L’annuncio della sede è previsto per il 31 marzo.

Gli statunitensi si aggiungono a Ineos Britannia, Challenger of

Record, a Luna Rossa e agli svizzeri di Alinghi. E non è finita:

Stars+Stripes, sostenuta fino a qualche mese fa dal New York

Yacht Club, potrebbe lanciare la sfida se riuscirà a trovare il

sostegno di un altro yacht club. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte