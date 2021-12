Coppa America, Bertarelli: “Alinghi punterà sull’innovazione”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – La nuova sfida di Ernesto Bertarelli

all’America’s Cup di vela si chiama Alinghi Red Bull Racing e

rappresenta la Société Nautique de Genève che il trofeo lo vinse

nel 2003 ad Auckland (Nuova Zelanda) e nel 2007 a Valencia

(Spagna). La nuova competizione rossocrociata si concretizzerà

nel 2024. “Pur mantenendo lo spirito vincente che ha sempre

animato Alinghi, per questa sfida vogliamo fare qualcosa di

totalmente diverso, di nuovo e di innovativo – spiega il patron

del team, l’italo-elvetico Bertarelli -. Quando con Dietrich

Mateschitz abbiamo immaginato il coinvolgimento di Red Bull

nell’America’s Cup, mi disse: ‘la nostra filosofia non è quella

di entrare nello sport come sponsor, ma di fonderci nella

squadra, dando vita a una vera partnership, facendo crescere

giovani atleti e trasformandoli nei migliori nel loro campo’.

Dietrich ha anche proposto di contribuire a dare una nuova

dimensione alla stessa America’s Cup. Con Red Bull siamo partner

alla pari in questa sfida. Loro porteranno la competenza,

l’energia e la forza nella creazione di team performanti,

insieme alla potenza del marketing; noi contribuiremo con la

nostra esperienza nella vela professionistica, a cominciare

dalle due vittorie del trofeo. Alinghi Red Bull Racing darà una

nuova luce all’evento”.

Alinghi Red Bull Racing avrà il proprio quartier generale

vicino Losanna, per l’esattezza a Écublens, in Svizzera, dove lo

scafo dell’AC75 sarà costruito secondo i requisiti previsti dal ‘deed of gift’, il regolamento ufficiale dell’America’s Cup. Un

equipaggio-base guidato da Arnaud Psarofaghis, il co-skipper del

GC32 di Alinghi, e dal randista Bryan Mettraux, inizierà ad

allenarsi durante il periodo invernale per preparare un

equipaggio al 100% Swiss Made. (ANSA).



