Coppa America: Sky trasmetterà le regate della 36/a edizione

(ANSA) – ROMA, 25 SET – La 36/a America’s Cup di vela sarà

trasmessa in diretta su Sky. Si partirà il 17 dicembre con la

tappa delle World Series e si proseguirà con la Christmas Cup.

Dopo le prime due regate, ecco la Prada Cup, dal 15 gennaio al

22 febbraio 2021, che sceglierà lo sfidante alla Coppa America

che, dal 6 al 21 marzo 2021, regaterà contro Emirates Team New

Zeland. Da metà gennaio, Sky dedicherà un intero canale

all’America’s Cup, per seguire dirette, studi e differite, con

le ultime notizie, speciali, interviste ai protagonisti,

aggiornamenti. In Nuova Zelanda ci sarà ancora una volta Luna

Rossa-Prada Pirelli, che avrà il guidone del Circolo della vela

Sicilia di Palermo: a dirigere il team lo skipper Max Sirena. Le

imbarcazioni si sfideranno ad Auckland. Tutte le regate andranno

in onda in diretta su Sky. “In una stagione con un palinsesto

già ricchissimo di eventi di altissimo livello in tutte le

discipline, all’offerta di Sky Sport si aggiunge l’America’s Cup

– dice Marzio Perrelli, vicepresidente esecutivo di Sky Sport -.

Siamo orgogliosi di inserire all’interno della nostra offerta

anche questa prestigiosissima competizione, un vero evento

mondiale di vela, che celebra quest’anno i 170 anni di storia.

Racconteremo questa America’s Cup con un canale dedicato che

partirà a gennaio, con il classico Sky Touch che ci distingue”.

(ANSA).



