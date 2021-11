Coppa America: varato nuovo protocollo, confermati gli AC75

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Gli AC75 continueranno a essere le

barche utilizzate per le regate dell’America’s Cup di vela che

si disputerà nel 2024, in una località ancora da designare. Le

barche volanti viste all’opera nella finale del marzo scorso,

fra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, nel mare di

Auckland, continueranno a essere le protagoniste anche della

competizione che verrà.

Lo ha stabilito il protocollo reso noto poco fa e

sottoscritto dal ‘defender’ neozelandese con lo sfidante

ufficiale di Ineos. Fra le novità principali, ogni sodalizio

potrà costruire soltanto una nuova barca (ma può utilizzare, in

aggiunta, quelle già realizzate nell’ultima campagna);

l’equipaggio sarà ridotto da 11 a otto velisti; più severa la

regola sulla nazionalità dei componenti l’equipaggio (tutti i

membri a bordo dovranno essere in possesso, alla data del 17

marzo scorso, del passaporto della nazione di cui lo Yacht club

fa parte, o avervi risieduto per 18 mesi nei tre anni precedenti

a quella data, ma in quel periodo è concesso essere stati ad

Auckland per l’America’s Cup).

Otto mesi dopo il trionfo dei ‘kiwi’, le principali

indicazioni per il nuovo regolamento sono state varate,

nell’attesa che parta la selezione fra gli sfidanti, che poi

porterà a designare l’equipaggio che avrà acquisito il diritto a

sfidare i neozelandesi. La sede del nuovo evento verrà

comunicata entro il 31 marzo prossimo: restano in ballo Cork

(Irlanda), Jeddah (Arabia Saudita), Valencia-Barcellona

(Spagna); è assai improbabile che la 37/a America’s Cup venga

proposta ancora una volta nella ‘Terra di mezzo’, ossia in Nuova

Zelanda. “Abbiamo cercato di rendere la prossima Coppa America

meno costosa e più inclusiva. Il protocollo questa volta vedrà

ridotti i costi operativi delle squadre, senza compromettere

nessuno degli sviluppi tecnici per cui la competizione è

famosa”, ha detto Ben Ainslie, ceo di Ineos, lo sfidante

ufficiale.

Le regate di avvicinamento alla kermesse velica dovrebbero

essere tre, gli sfidanti si potranno iscrivere a partire dal

primo dicembre prossimo ed entro il 31 luglio 2022. (ANSA).



