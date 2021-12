Coppa d’ Africa: Nigeria cerca ct, ‘parlato con Mourinho’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 DIC – “Sì, certo, ne abbiamo discusso con

Mourinho. Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato, perché lo

abbiamo fatto. Anche il nostro ministro dello sport lo ha

parlato con lui, e non credo che ci sia qualcosa di sbagliato”.

Ad ammettere di aver avuto contatti con l’attuale allenatore

della Roma, e di avergli fatto una proposta, secondo quanto

riferisce il quotidiano ‘This Nigeria’ sia nell’edizione

cartacea che su quella online, è Amaju Pinnick, presidente

della federcalcio locale, alla ricerca di un nuovo tecnico per

la nazionale che sta per disputare la Coppa d’Africa. I

nigeriani pur di avere ‘Mou’ erano disposti anche a fargli un

contratto a tempo, solo per la competizione continentale, ma

pare che il portoghese abbia rifiutato la proposta.

Così l’attenzione si è spostata su un altro portoghese, quel

José Peseiro che a livello di nazionali ha già guidato Arabia

Saudita e Venezuela: “è un candidato forte, e un top manager”,

le parole di Pinnick. Tramontata invece la possibilità

dell’arrivo, sulla panchina delle Super Aquile, di Mladen

Krstajic: “abbiamo parlato anche con lui, ma poi ha scelto di

andare al Maccabi Tel Aviv”. (ANSA).



