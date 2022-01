Coppa d’Africa: portiere Costa d’Avorio squalificato per doping

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 11 GEN – La Costa d’Avorio ha perso il suo

portiere titolare, Sylvain Gbohouo, squalificato per doping, 24

ore prima della sua prima partita in Coppa d’Africa contro la

Guinea Equatoriale a Douala. Un portavoce della Fifa ha

confermato all’Afp che il giocatore è stato “temporaneamente

sospeso per doping”.

Il ct degli ivoriani, il francese Patrice Beaumelle, ha

spiegato che Gbohouo, 33 anni, era risultato positivo a novembre

dopo la sconfitta (1-0) con il Camerun nelle qualificazioni ai

Mondiali e ha accennato a una cura oftalmica adottato da Gbohouo

ma senza fare formalmente il collegamento con la positività.

Gbohouo ha giocato tutte le partite tranne la finale durante

l’edizione 2015 vinta dagli ivoriani.

Intanto, in un match giocato questa sera, la Nigeria ha

sconfitto 1-0 l’Egitto di Mohamed Salah: decisivo il gol segnato

alla mezz’ora da Kelechi Iheanacho. Si tratta di due delle

squadre che sono tra le favorite del tornei, insieme proprio

alla Costa d’Avorio. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte