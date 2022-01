Coppa d’Africa:fischio 5′ prima,da Tunisia protesta formale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – La federazione calcistica tunisina

(FTF) ha scritto alla Confederation of African Football (Caf)

per lamentarsi del fatto che la partita contro il Mali è

terminata con 13 secondi di anticipo. Il tutto in un match –

come ricorda la Bbc – che vedeva i tunisini in svantaggio per

1-0 e l’arbitro zambiano Janny Sikazwe protagonista in negativo

per aver fischiato due volte la fine del match.

Il caos comincia a 5′ dalla fine quando l’arbitro Sikazwe emette il triplice fischio per decretare la fine della partita,

fra lo stupore generale, e in particolare della panchina

tunisina. Dopo essersi reso conto dell’errore, Sikawze ha fatto

riprendere il gioco, ma poi ha decretato nuovamente la fine a

89′ e 47′ scatenando l’ira del tecnico tunisino Kebaier e dei

suoi collaboratori. A mandare su tutte le furie lo staff tecnico

delle Aquile di Cartagine e dei giocatori il mancato recupero

dopo 9 sostituzioni, 3 interventi del Var, 2 rigori, 1 gol, 1

cartellino rosso e il cooling break, senza contare i minuti

persi dopo il primo fischio errato. “Faremo tutto il necessario

per difendere i diritti della squadra nazionale”, ha detto un

dirigente della federazione tunisina – Non siamo bambini”.

“L’arbitro ha avuto un colpo di sole, che ha influenzato le

sue decisioni nel gioco – ha aggiunto ai media egiziani Essam

Abdul Fattah, funzionario arbitrale del Caf – Dopo la partita,

doveva andare in ospedale perché faceva troppo caldo”. (ANSA).



