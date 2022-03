Coppa Davis: Italia in 2/a fascia nel sorteggio del 31/3

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – L’Italia non è tra le teste di serie

e sarà nella seconda fascia nel sorteggio delle finali di Coppa

Davis, che si terrà tra una settimana, il 31 marzo prossimo, a

Londra. La federazione internazionale (Itf) e Kosmos Tennis

hanno infatti indicato le quattro fasce in cui le sedici nazioni

qualificate saranno suddivise, in base al ranking del torneo. La

Croazia, finalista nel 2021, è accreditata della testa di serie

numero 1 vista l’espulsione della Russia campione in carica, e

precede Spagna, Francia e Stati Uniti.

L’Italia rientra nella fascia 2 insieme a Germania, Canada e

Gran Bretagna, che ovviamente non potranno essere inserite nel

girone degli azzurri e non potrà esserlo nemmeno la Spagna,

altra nazione sede di un girone oltre a Germania (Amburgo), Gb

(Glasgow) e, appunto, Italia, a Bologna. In terza fascia vanno

Kazakistan, Belgio, Serbia e Argentina; in quarta Svezia,

Australia, Olanda e Corea del Sud.

Gli incontri si svolgeranno dal 14 al 18 settembre. Le prime

due di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale,

che daranno inizio alla fase finale, in calendario dal 23 al 27

novembre in una sede ancora da definire. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte