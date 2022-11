Coppa Davis: la Croazia batte la Spagna e vola in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – La Croazia è la seconda semifinalista

della Coppa Davis 2022 di tennis, grazie alla vittoria

conquistata a Malaga, sul campo del Palacio de Deportes José

María Martín Carpena, sulla Spagna con il punteggio di 2-0.

Borna Coric ha superato Roberto Bautista Agut per 6-4, 7-6, e

Marin Cilic si è imposto su Pablo Carreno Busta per 5-7, 6-3,

7-6. Non si è giocato il doppio fra i croati Nikola Mektic e

Mate Pavic contro gli spagnoli Pablo Carreno e Marcel

Granollers. Venerdì i croati se la vedranno contro l’Australia,

cercando di ottenere la qualificazione per la finale che metterà

in palio la storica insalatiera.

L’Italia di capitan Filippo Volandri scenderà in campo domani

mattina, alle ore 10, contro gli Stati Uniti. Si giocherà al

meglio delle due vittorie su tre. A seguire l’ultima semifinale:

opporrà la Germania al Canada. La finale del torneo è in

programma domenica. (ANSA).



—

