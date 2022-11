Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Sconfitta per Lorenzo Musetti nel

secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis contro gli

Stati Uniti in corso a Malaga. L’azzurro è stato battuto da

Taylor Fritz che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3. Ora

Italia e Usa sono sull’1-1. Il punteggio decisivo per la

qualificazione arriverà dal doppio con Fognini e Bolelli che

giocheranno contro Sock e Paul. (ANSA).



