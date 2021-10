Coppa Davis: prima convocazione per Sinner e Musetti

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Matteo Berrettini, Jannik Sinner,

Lorenzo Sonego,

Fabio Fognini e Lorenzo Musetti sono i cinque tennisti che il ct

azzurro, Filippo Volandri, ha convocato in vista delle Finals di

Coppa Davis, in programma dal 25 novembre con la fase a gironi

(l’Italia sarà di scena al Pala Alpitour di Torino, le altre

sedi sono Innsbruck e Madrid) fino al 28 novembre, con i quarti

di finale al via dal giorno seguente. Per Sinner e Musetti si

tratta della prima convocazione.

L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo E in compagnia di

Stati Uniti e Colombia e il calendario prevede per gli azzurri

l’esordio venerdì 26 contro il team Usa. (ANSA).



