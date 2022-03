Coppa Davis: Sonego ko con Horansky

Condividi l'articolo

Italia e Slovacchia sono sull’1-1 a Bratislava nel turno preliminare della Coppa Davis 2022 dopo i primi due singolari. Alla vittoria nel primo match di Jannik Sinner per 2-1 su Norbert Gombos, ha fatto seguito la sconfitta di Lorenzo Sonego (n.21 ATP) contro Filip Horansky (n.203), che all’ultimo ha preso il posto del migliore della squadra di casa, Molcan, fermato dal covid. Lo slovacco si è imposto in due set, col punteggio di 7-6, 6-3. Nel primo singolare a Bratislava, Jannik Sinner (n.11 Atp) ha sconfitto in tre set Norbert Gombos (n.110) col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, dopo oltre due ore di gioco. Sabato sono in programma il doppio, che vedrà Simone Bolelli e Stefano Travaglia affrontare Filip Polasek e Igor Zelenay. Quindi, in base al programma determinato dal sorteggio, ci saranno la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Molcan e Sinner, e quella tra i numeri due, Gombos e Sonego.



