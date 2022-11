Coppa Davis: vittoria Bolelli-Fognini, Italia in semifinale

Condividi l'articolo

L’Italia si è qualificata per la semifinale di Coppa Davis. Nel doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno superato gli statunitensi Paul e Socks 6-4 6-4 conquistando il punto del 2-1 sugli Usa.

Sconfitta per Lorenzo Musetti nel secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti in corso a Malaga. L’azzurro è stato battuto da Taylor Fritz che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3. Ora Italia e Usa sono sull’1-1. Il punteggio decisivo per la qualificazione arriverà dal doppio con Fognini e Bolelli che giocheranno contro Sock e Paul.

Primo punto per l’Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo conquista a Malaga Lorenzo Sonego che ha battuto Frances Tiafoe due set a zero 6-3 7-6 (7) nel primo match della sfida con gli Usa. Nel secondo match Lorenzo Musetti (n.23 Atp) affonterà Taylor Fritz (n.9 Atp): in caso di vittoria dell’azzurro, l’Italia conquisterà l’accesso alla semifinale.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte