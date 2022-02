Coppa del Re: l’Athletic Bilbao elimina il Real Madrid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Il Real Madrid è stato eliminato nei

quarti di finale della Coppa del Re dall’Athletic Bilbao, che si

è imposto sul terreno dello stadio San Mamés per 1-0. I baschi

raggiungono in semifinale il Valencia, il Rayo Vallecano e il

Betis Siviglia. Privi di Karim Benzema, dopo avere dominato, la

squadra di Carlo Ancelotti ha ceduto all’89’ al gol dell’ex

Torino, Alex Berenguer. Prima della partita il pullman della più

titolata squadra del mondo, all’arrivo nello stadio, è stato

fatto oggetto di un’aggressione da parte di alcuni tifosi

baschi, che hanno lanciato diversi oggetti e rotto un finestrino

del mezzo sul quale viaggiava la squadra madrilena.

L’Athletic Bilbao si è scusato ufficialmente per l’accaduto.

“L’Athletic si rammarica e condanna gli incidenti accaduti

all’arrivo del bus del Real Madrid, ci scusiamo per l’accaduto”,

ha scritto il club basco su Twitter. Il 19 gennaio scorso

l’allentore dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, era stato

bersaglio di un lancio di oggetti sempre nei Paesi Baschi, ma

nell’Anoeta di San Sebastian, in occasione della sfida degli

ottavi di Coppa del Re contro la Real Sociedad (perso dal ‘colchoneros’ per 2-0). (ANSA).



