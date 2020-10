Coppa Italia: 3-1 al Lecce, Torino passa ai supplementari

(ANSA) – TORINO, 28 OTT – La prima vittoria di Giampaolo

sulla panchina del Torino arriva soltanto ai tempi

supplementari: 3-1 al Lecce e turno di Coppa Italia superato

dopo una gara particolarmente sofferta.

I salentini passano in vantaggio con Stepinski, mettono sotto

i granata, privi di Belotti e Sirigu (non convocati) e con una

squadra di seconde linee, e resistono anche al pareggio di

Lyanco in chiusura di primo tempo. Poi, ai supplementari, il

Toro sfrutta gli errori dei giallorossi: prima Rossettini

pasticcia e Verdi segna il rigore del sorpasso, poi sempre l’ex

Napoli sfrutta una ripartenza nata su una punizione sprecata

dalla formazione di Corini e firma il 3-1 finale.

Ora i granata se la vedranno con la Virtus Entella. (ANSA).



