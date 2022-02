Coppa Italia: boato a San Siro per il ritorno di Mourinho

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 FEB – Un boato e un lungo applauso: così

San Siro ha accolto José Mourinho prima della sfida di Coppa

Italia tra Inter e Roma. Lo Special One, oggi alla guida dei

giallorossi, infatti ritorna per la prima volta in un Meazza

interista 4293 giorni dopo l’ultima panchina da allenatore

nerazzurro (il 9 maggio 2010, Inter-Chievo 4-3). “Bentornato a

casa Josè”, è lo striscione che la Curva Nord nerazzurra ha

esposto prima dell’inizio della gara, a cui è seguito il

classico coro dedicato all’allenatore, cantato da tutto lo

stadio compreso anche lo spicchio riservato alla tifoseria

romanista, con il portoghese che ha risposto salutando la Curva.

(ANSA).



—

