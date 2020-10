Coppa Italia: Cagliari-Cremonese 1-0, sardi avanti

(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Il Cagliari vince ancora e va avanti

in Coppa Italia. Contro la Cremonese dell’ex Bisoli decisivo il

gol al 24′ della ripresa di Faragó, bravo a risolvere con un

destro forte e teso un batti e ribatti davanti a Volpe.

Cremonese fuori, ma ha fatto un figurone: due pali e tanti

interventi di Vicario, migliore in campo dei padroni di casa. Il

vice di Cragno ha dovuto superarsi nel primo tempo sul destro “piazzato” di Buonaiuto e nella ripresa, di piede, sul tiro di

Crescenzi. Poi , ancora nel secondo tempo, Vicario si è fatto

aiutare anche dal palo su tiro da fuori di Nardi, appena

entrato. A un certo punto (20′) è una specie di tiro a segno:

Vicari para su Valeri, Buonaiuto e Castagnetti. E in mezzo c’è

pure un palo di Gaetano. Il Cagliari ha pagato, anche in termini

di lucidità della manovra e nello sviluppo delle azioni di

attacco il “cambio tutto” di Di Francesco. Con Marin unico

superstite della formazione iniziale schierata con il Crotone.

Nel primo tempo due colpi di testa di Pavoletti e un’occasione

sciupata dal corso Tramoni su assist di Ounas. Nella ripresa

solo un lampo dello stesso Ounas con il primo intervento della

gara. La differenza la fa, in questi casi, chi è più freddo

davanti al portiere. E, al 24′ ecco la conclusione vincente di

Faragó. Nel finale dentro anche i big rossoblu, da Rog a Joao

Pedro: il Cagliari azzera i rischi e il risultato non cambia.

(ANSA).



—

