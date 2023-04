Coppa Italia: Castrovilli, vogliamo fare la storia

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 27 APR – “Voglio fare i complimenti ai

tifosi, straordinari, e alla Cremonese, che ci ha dato filo da

torcere. Ora godiamoci questo successo, poi penseremo alla

finale. Sì, vogliamo fare la storia. Sarà una partita secca, non

sai mai cosa può succedere. la vogliamo preparare bene e il

mister lo sa. Italiano fa girare tutti, c’è competizione ma è

sana per fortuna”. Così Gaetano Castrovilli al termine della

partita dove al Franchi contro la Cremonese la Fiorentina ha

conquistato la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Molto soddisfatto il patron, Rocco Commisso, da poco arrivato in Italia per stare vicino alla sua squadra: “Sono

tornato dall’America per assistere a questa partita importante,

ma i ragazzi ora si devono concentrare sulla partita di domenica

– ha detto ai microfoni di Mediaset – E’ vero, andremo a Roma e

mi auguro di essere lì. Bravi i tifosi, hanno fatto una

coreografia spettacolare, ma devo fare i complimenti a tutti,

dallo staff ai ragazzi – ha detto il presidente della Fiorentina

-. A Italiano ho fatto i complimenti, è la prima finale. Sta

facendo un gran lavoro. Quando lo criticavamo gli sono sempre

stato vicino. Non ho mai criticato i miei giocatori e il mio

staff, ho sempre fatto così”.

Commisso ha anche parlato dei suoi obiettivi, il primo dei

quali è non far fallire più la Fiorentina: “E’ fallita 20 anni

fa ma non fallirà più”, ha dichiarato, ricordando però che “il

problema per noi è quello dei ricavi”. “Non possiamo andare a

prendere determinati giocatori per poi fare la fine della

Juventus che aveva comunque 400 milioni di ricavi – ha spiegato

Commisso -. Se guardate i problemi che ha la povera Juve sono

iniziati quando hanno preso Ronaldo e da lì sono arrivati dove

sono oggi. Questo non succederà mai alla Fiorentina. Non so dove

arriveremo, ognuno di noi ha i suoi sogni e io ho i miei e poi

vedremo dove arriveremo”, ha concluso. (ANSA).



