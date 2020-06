Coppa Italia: Cozzoli “si torna finalmente alla normalità”

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “E’ una giornata speciale per il paese, per lo sport, per il calcio: finalmente torniamo alla normalità. Noi di Sport e salute felici e fieri perché restituiamo lo stadio Olimpico alla collettività”. Così il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

“Abbiamo più tempo per preparare gli europei – ha aggiunto Cozzoli – lo stadio sarà incredibile, straordinario e vivremo un momento speciale di sport, come il 25 maggio eravamo emozionati per la ripresa dello sport di base oggi siamo pronti per vivere un grande ritorno al calcio e nel 2021 degli straordinari europei”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte