Coppa Italia Eccellenza, dilettanti ripartono dal Trentino

(ANSA) – TRENTO, 21 AGO – Il calcio di base torna in campo.

E lo farà per la prima volta in Italia, dopo il lockdown e le

restrizioni imposte dall’emergenza da Covid-19, in Trentino.

Oggi il Comitato Provinciale Autonomo della Lega Nazionale

Dilettanti ha presentato i calendari delle competizioni

2020-2021, mentre domenica prenderà il via la Coppa Italia di

Eccellenza (il 6 settembre partiranno i campionati). Un

traguardo che sembrava impensabile fino a qualche tempo fa e che

ora appare anche come una sorta di collaudo per il gigantesco

movimento del calcio dilettantistico italiano. Rispetto rigoroso

delle misure di sicurezza, che ormai fanno parte della

quotidianità, ma soprattutto del protocollo sanitario della

Figc, per una ripresa attesa da mesi.

“L’Italia ci guarda con interesse e attenzione – ha dichiarato

il presidente del Cpa di Trento Ettore Pellizzari – dobbiamo

partire con il piede giusto e fare tutto nel migliore dei modi”.

Il Trentino lancia così un segnale di ottimismo al resto del

Paese, proponendosi anche come modello virtuoso nel processo

della ripresa delle attività, realizzando una positiva sinergia

tra istituzioni sportive e amministrazioni locali. Infatti,

oltre alle agevolazioni economiche attuate da Lnd e Comitato, la

Provincia Autonoma di Trento ha finanziato tutte le domande per

la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi (due

terzi sono destinati alle società di calcio) ed ha aumentato da

25 a 40 euro il contributo ai club per ogni atleta tesserato

under 18 (under 25 in caso di disabilità).

“Tutti questi interventi hanno permesso al calcio trentino di

mantenere i numeri della passata stagione e di ripartire –

spiega Pellizzari – Ma tutto questo non sarebbe stato comunque

possibile senza i presidenti delle nostre società che hanno

confermato il loro impegno, con tutte le difficoltà del caso:

meritano un riconoscimento sportivo ma anche sociale”. (ANSA).



