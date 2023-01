Coppa Italia, El Shaarawy: “Ci può regalare tante gioie”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “La Coppa Italia è un obiettivo. La

sfida contro il Genoa e la competizione non sono da

sottovalutare. Per esempio la Conference League che sì, magari è

inferiore a Champions ed Europa League, abbiamo visto quante

gioie può regalare”. Lo ha detto Stephan El Shaarawy, a due

giorni dall’esordio in Coppa Italia contro il Genoa, parlando a

SportMediaset.

“Sicuramente dobbiamo affrontarla con grande serietà e la

voglia di arrivare in fondo”, ha aggiunto. Commentando la corsa

al quarto posto ha detto: “È uno dei nostri obiettivi

sicuramente. Siamo lì a tre punti per cui abbiamo il dovere di

provarci e di non mollare le squadre sopra di noi. Abbiamo la

consapevolezza che possiamo farcela”. El Shaarawy si sofferma

anche su Mourinho: “È un vincente, dobbiamo seguirlo in tutto e

per tutto, perché può farci fare quel salto in più. Noi lo

vediamo come prepara gli allenamenti, l’intensità, la voglia che

ha di raggiungere gli obiettivi. Così come ha fatto lo scorso

anno in Conference. Questo ci fa capire quanto tiene alla Roma e

a far bene qui. Non abbiamo mai parlato di altre squadre o di

altre Nazionali per lui”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte