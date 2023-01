Coppa Italia: Ferlaino,fortuna per Napoli non superare turno

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 18 GEN – ”Penso che sia stata una fortuna

per il Napoli non superare il turno”. Così Corrado Ferlaino, ex

presidente del Calcio Napoli, ha commentato la sconfitta subita

ieri sera allo stadio Maradona dagli azzurri ai calci di rigore

contro la Cremonese. A margine di un’iniziativa al caffè

Gambrinus, Ferlaino ha aggiunto: ”Io abolirei la Coppa Italia.

Ora con un campionato così stretto, con squadre che devono

giocare domenica e mercoledì metterci anche la Coppa Italia non

lo so”. (ANSA).



—

