Coppa Italia, Inter: Inzaghi “Tutto bene, ma avrei evitato 120′”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 11 GEN – “Acerbi aveva segnato anche contro

il Monza? Guardiamo a questa sera: quello che è successo a Monza

lo ha visto il mondo. Avrei evitato di giocare 120′, ma sapevamo

che sarebbe stata complicata come contro l’Empoli l’anno scorso.

Guardiamo avanti con fiducia”. Lo ha detto l’allenatore

dell’Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo la

vittoria sul Parma.

“Infortunati? Abbiamo avuto qualche problemino, ora siamo

concentrati per la sfida di sabato con un Verona in salute che

farà una gara importante. C’è fiducia per tutti, vedremo di

monitorare le condizioni. C’è bisogno di tutti – ha aggiunto -.

Dobbiamo continuare così, il percorso in Champions è stato

fantastico mentre in campionato abbiamo perso qualche punto.

Dobbiamo affrontare tante partite, le rotazioni saranno

importantissime con gli impegni ravvicinati. Oggi ci siamo

dovuti adattare ma sono soddisfatto della prestazione. Siamo

l’Inter, giocavamo davanti ad un pubblico importante e ci

tenevamo ad andare avanti in un torneo che abbiamo vinto l’anno

scorso”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte