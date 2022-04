Coppa Italia: Lautaro, felice perché giochiamo altra finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 19 APR – “Sono contento perché giochiamo

un’altra finale. Siamo felici, lavoriamo per questo, per portare

l’Inter in alto. Lo abbiamo dimostrato un’altra volta, ora

recuperiamo e pensiamo in avanti”. Lo ha detto l’attaccante

dell’Inter Lautaro Martinez ai microfoni di Mediaset dopo la

vittoria per 3-0 nella semifinale di Coppa Italia contro il

Milan. “Io difendo sempre questa maglia e cerco di dimostrarlo

sempre in campo. Ora mancano sei partite dure e dobbiamo pensare

a partita dopo partita. Sappiamo che abbiamo perso punti

importanti, ma dobbiamo pensare partita per partita, ne mancano

sei, dobbiamo affrontare tutte come oggi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte