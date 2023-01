Coppa Italia: L’Inter senza Lukaku per la sfida con il Parma

Condividi l'articolo

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nella gara di domani contro il Parma in Coppa Italia. Il centravanti belga è infatti alle prese con una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro: l’obiettivo è permettergli il recupero per la sfida di sabato contro il Verona in campionato. Intanto, l’allenatore nerazzurro deve fare i conti anche con un infortunio per Samir Handanovic, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra con condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni.

È Rapuano l’arbitro designato per Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocherà in casa dei rossoneri mercoledì alle 21. Lo rende noto l’Aia. Martedì S.Siro ospiterà Inter-Parma, sempre per gli ottavi, che sarà diretta da Prontera. Quanto alle due sfide di giovedì, Fiorentina-Sampdoria (alle 18) è stata affidata a Paterna, mentre Roma-Genoa (delle 21) sarà arbitrata da Feliciani.



