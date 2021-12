Coppa Italia: lo Spezia eliminato, il Lecce va agli ottavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 16 DIC – Il Lecce si è qualificato per

gli ottavi della Coppa Italia. I salentini hanno battuto in

Liguria lo Spezia per 2-0 e, nel prossimo turno, affronteranno

la Roma. (ANSA).



—

