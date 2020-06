Coppa Italia: Mertens,vittoria del gruppo, Napoli è speciale

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Oggi abbiamo dato tutto per fare qualcosa di speciale. Siamo un bel gruppo, rimasto tutto a Napoli continuando a lavorare. E’ stato un momento molto bello”.

Così ai microfoni di Rai Sport, Dries Mertens fresco di rinnovo con il Napoli oer altre 2 stagioni. “Quando giochi a Napoli è sempre speciale, i tifosi e tutto l’ambiente. Oggi come squadra abbiamo vinto, anche grazie alla preparazione”.

Mertens parla pi della decisione del rinnovo: “Ci ho pensato tanto – le parole del belga – Il gruppo, l’allenatore, il suo staff sono spettacolari. E poi c’è la città. Per me la quarantena è stata come una vacanza, stavo bene a Napoli e in quel momento già avevo deciso di firmare il contratto”. (ANSA).



