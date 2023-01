Coppa Italia Milan Torino

Condividi l'articolo

Milan-Torino in campo alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia

LA VIGILIA

QUI MILAN – La Coppa Italia per ritrovare lo slancio in campionato ma concedendo spazio a chi di solito viene meno impiegato. Il Milan prepara la sfida degli ottavi contro il Torino a San Siro con l’obiettivo di ritrovare il sorriso dopo il pari deludente contro la Roma, riscattare il ko in campionato dell’ottobre scorso e dare un po’ di fiducia alle riserve. Davanti a 60 mila spettatori, perché tanta è la voglia di incoraggiare i rossoneri anche di mercoledì sera, Stefano Pioli deve mettere mano alla formazione per far rifiatare i titolari dopo le sfide con Salernitana e Roma e in vista del match contro il Lecce. Dovrebbe riposare Giroud – chiamato finora agli straordinari dopo essere tornato a Milanello solo il 30 dicembre – e con Origi e Rebic ancora indisponibili – tra gli infortunati recupera solo Messias – sarà probabilmente De Ketelaere a partire dal 1′ nel ruolo di falsa punta.

QUI TORINO – Il Torino cerca di dare un senso alla propria stagione, gli ottavi di coppa Italia è una grande occasione: Ivan Juric, infatti, l’ha definita proprio così. “Se passiamo contro i rossoneri diventerebbe tutto molto bello, vogliamo sognare un po’ anche noi e vogliamo scaldare i nostri tifosi” ha dichiarato ai canali ufficiali del club granata. In campionato le ambizioni granata sono state frenate dai due pareggi consecutivi contro Verona e Salernitana, ora il Torino cerca il colpaccio contro i campioni d’Italia e nuova carica per la seconda parte di stagione. Il problema è che nell’era Cairo questo turno di coppa si è dimostrato come una sorta di ‘Colonne d’Ercole’: soltanto due volte i granata sono entrati tra le migliori otto, raggiungendo i quarti nel 2008/09 e nel 2017/18, i due risultati migliori con l’editore alessandrino.

