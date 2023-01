Coppa Italia, Ottavi: Juventus-Monza

Condividi l'articolo

La Juventus ha voltato pagina sul fronte societario, ora deve farlo anche sul piano sportivo. Massimiliano Allegri è tornato nel mirino delle critiche dopo la batosta di Napoli e si aspettano risposte importanti già dalla sfida degli ottavi di coppa Italia contro il Monza. Il tecnico ha alzato il livello d’attenzione della sua squadra: l’Inter è andata ai supplementari contro il Parma, il Milan è stato eliminato dal Torino e il Napoli è clamorosamente caduto ai rigori contro la Cremonese. Ma i bianconeri non possono permettersi altre figuracce. Il passaggio ai quarti di finale è quasi un obbligo per l’allenatore, con il trofeo che resta uno degli obiettivi stagionali. “Vogliamo arrivare a giocarci la coppa Italia” ripete spesso Allegri quando mette i paletti per il prosieguo della stagione, anche se è rimasto in silenzio alla vigilia di questo appuntamento causa giornata campale per i cambi ai vertici societari.

Da quanto trapela dalla Continassa, sarà una Juve con tanti giovani quella che cercherà la rivincita contro il Monza dopo il tonfo a Brianteo ‘U-Power del settembre scorso: scalpitano Fagioli, Miretti e Iling-Junior: i tre ‘Generazione Z’ avranno la loro chance dall’inizio o a gara in corso. Chiesa può affiancare Kean nel tandem avanzato, in difesa uno tra Bremer e Danilo sarà costretto agli straordinari insieme a Gatti e Rugani davanti al portiere di coppa Perin. Allegri, invece, lascerà il suo posto in panchina al vice Landucci: il tecnico deve scontare il turno di squalifica rimediato nella finalissima dell’anno scorso contro l’Inter e si accomoderà in tribuna. Intanto, arrivano notizie sempre più confortanti da Pogba e Vlahovic. Oggi pomeriggio è andato in scena un allenamento congiunto con i dilettanti del Fossano, un test utile per valutare le condizioni dei due calciatori: entrambi hanno preso parte ai 45 minuti di partitella e hanno mandato segnali più che confortanti. Il loro rientro si avvicina così come quello di Cuadrado, anche lui utilizzato contro la formazione di serie D.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte