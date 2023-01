Coppa Italia, Ottavi: Lazio-Bologna

Condividi l'articolo

Lazio-Bologna è una partita da dentro o fuori: all’Olimpico i biancocelesti vanno a caccia dei quarti di finale di Coppa Italia contro gli emiliani, già sconfitti ad agosto nella prima giornata di campionato. Il grande assente è Ciro Immobile, che contro il Sassuolo è incappato in una lesione di primo grado al semitendinoso che rischia di tenerlo fuori due-tre settimane. Oltre alla Coppa Italia quindi, il capitano perderebbe i big match con Milan e Fiorentina, oltre all’eventuale quarto di finale di coppa contro la vincitrice di Juventus-Monza. Col Bologna Sarri dovrebbe schierare quindi Felipe Anderson al centro dell’attacco, più Pedro a destra e Zaccagni a sinistra. A centrocampo spazio a chi in stagione ha giocato di meno, come Marcos Antonio e Basic, mentre la grande novità dovrebbe arrivare tra i pali: al posto di Provedel crescono le quotazioni di Maximiano, che proprio contro i rossoblù disputò la sua prima e unica partita in biancoceleste, durata 6 minuti per un’espulsione. Passare il turno in Coppa Italia sarebbe un modo ulteriore per rasserenare il clima societario a seguito della polemica a distanza tra il tecnico e il ds Igli Tare, e dopo che il presidente Lotito è intervenuto ufficialmente per mettere pace e predicare unità di intenti “come una grande famiglia”. Vincere sarebbe anche un bel tributo a Sinisa Mihajlovic, ex giocatore laziale nonché ex tecnico bolognese, la cui famiglia sarà all’Olimpico e vedrà la gigantografia in Curva Sud dedicata al campione serbo. In occasione di Lazio-Bologna, i due club hanno supportato l’Associazione donatori midollo osseo (Admo), mettendo all’asta sulla piattaforma internazionale ‘Match worn shirt’ le maglie da gara dei calciatori, il cui ricavato verrà devoluto alla sezione Lazio dell’Admo, che a breve aprirà una sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic, morto di leucemia il 16 dicembre scorso.

