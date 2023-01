Coppa Italia, Parma: Pecchia “Siamo stati puniti oltremisura”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “C’è grande dispiacere per la partita

e lo spirito che ci abbiamo messo. Siamo stati puniti

oltremisura, ma è quello che ci succede anche in campionato. Mi

spiace per i ragazzi, che non raccolgono quanto seminano.

Abbiamo giocato una grande partita, sarebbe stato il giusto

premio per questa squadra giovane come la nostra: una vittoria

qui ci avrebbe dato una spinta importante. Rimane la prestazione

e adesso la testa va al campionato, dove abbiamo la voglia di

riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada”. Così Fabio

Pecchia, allenatore del Parma, commenta a Canale 5 la sconfitta

contro l’Inter negli ottavi della Coppa Italia.

“Buffon? È un valore aggiunto per la sua presenza. È stato

troppo tempo fuori per dare il proprio contributo, oggi ci

teneva molto a tornare dopo l’infortunio e l’ha fatto con grande

spessore”, conclude. (ANSA).



