(ANSA) – ROMA, 21 APR – La Corte sportiva d’Appello ha

respinto il ricorso dell’Inter sulla squalifica di Romelu

Lukaku, espulso per doppia ammonizione a seguito dell’esultanza

polemica sotto la curva della Juventus in occasione della rete

dell’1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia all’Allianz

Stadium: il belga salterà così la sfida di ritorno, in programma

mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di

Milano. (ANSA).



—

