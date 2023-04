Coppa Italia, semifinale Juventus-Inter 1-0

Condividi l'articolo

In campo Juventus-Inter 1-0 LIVE

Gol di Cuadrado all’83’

“Faremo tutto il possibile per centrare la finale, dobbiamo essere bravi a riempire le settimane di maggio”: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del primo round con l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia. “Siamo in corsa su tre fronti, ma niente e nessun risultato deve spostare qualcosa a livello mentale – aggiunge l’allenatore dei bianconeri – e alla Continassa deve regnare l’equilibrio: detesto facili entusiasmi o depressioni, basta poco per cambiare il giudizio. Guardate il Milan, tutti lo davano per spacciato e poi ha vinto benissimo contro un Napoli che sta facendo un campionato straordinario”.

Per domani sera “Chiesa è a disposizione. E’ andato in Austria per controllo al ginocchio ed è a posto, ha un’infiammazione tendinea. Più va avanti e meglio sarà e domani verrà in panchina”. E su Pogba: “Ieri ha svolto un buon allenamento, da mercoledì sarà maggiormente con la squadra per dargli una miglior condizione”.



