Coppia da unione civile,figlio avrà cognomi madre e compagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – SULMONA, 13 NOV – Avrà i cognomi della madre e della

sua compagna, che ne ha ottenuto formalmente l’adozione, un

bambino della Valle Peligna. Lo ha stabilito il Tribunale per i

minorenni dell’Aquila, accogliendo il ricorso presentato per

conto della coppia dall’avvocato Barbara Ranucci del Foro di

Sulmona. “Nel caso di specie – si legge nel provvedimento del 9

novembre – non si può non tener conto delle situazioni da tempo

esistenti e cristallizzate: il minore è nato e cresciuto con le

componenti la coppia, instaurando con loro, madre biologica e

compagna, un legame inscindibile che, a prescindere da qualunque

classificazione giuridica, nulla ha di diverso rispetto a un

vero e proprio vincolo genitoriale. Negare al minore i diritti e

i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe

certamente una scelta non corrispondente all’interesse del

minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa,

dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte di

Cassazione, occorre sempre valutare in concreto”.

Si tratta della prima sentenza del genere in Abruzzo. Le due

donne convivono dal 2014 e hanno deciso di fare ricorso alla

procreazione assistita affinché una delle due potesse diventare

madre biologica. Subito dopo la nascita del piccolo hanno

proseguito il percorso che le ha portate al matrimonio in

Comune. L’istruttoria ha accertato la positività del contesto

familiare e socio-ambientale, nonché la fitta rete di sostegno

costituita dalle risorse parentali. Il Tribunale ha constatato

inoltre un rapporto tra le due donne forte e ben equilibrato,

oltre che consolidato nel tempo. E l’intero nucleo familiare è

risultato ben inserito nel contesto socio-ambientale.

“Ho intrapreso e abbracciato con entusiasmo quanto desiderato

dalla coppia innanzitutto perché sono fermamente convinta che

non debbano esistere discriminazioni di qualsivoglia natura –

spiega l’avvocato Ranucci – In secondo luogo perché ho avuto

modo di sincerarmi in ordine al profondo legame tra il minore e

la coppia. Ho inteso questo mio ricorso come una sorta di sfida

in quanto in Italia sono state emanate pochissime sentenze

simili a questa e posso affermare con ragionevole certezza che

in Abruzzo è la prima”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte