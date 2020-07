Cordata scivola su Monte Rosa, tre alpin

(ANSA) – AOSTA, 18 LUG – Tre alpinisti italiani sono rimasti

feriti in un incidente sul versante occidentale del Lyskamm

occidentale, a 4.400 metri di altitudine, nel massiccio del

Monte Rosa. Sono scivolati per 150 metri lungo il versante

svizzero mentre stavano percorrendo, in cordata, la via del

rientro sulla cresta. Due veneti, di 25 e 26 anni, sono stati

recuperati dal soccorso alpino valdostano e sono ora ricoverati

all’ospedale Parini di Aosta. I terzo è stato preso in carico

dai soccorritori svizzeri e si trova a Zermatt. (ANSA).



—

