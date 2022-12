Corea del Nord, lanciati tre missili a corto raggio

Condividi l'articolo

La Corea del Nord ha lanciato tre missili a corto raggio, rende noto l’esercito di Seul in merito all’ennesimo test balistico condotto oggi da Pyongyang. I tre proiettili sarebbero caduti nel Mar del Giappone, riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. I tre missili avrebbero volato per 350 chilometri a un’altitudine massima di 100 km, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Kyodo citando il ministero della Difesa giapponese. L’area in cui i proiettili sarebbero caduti è al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, aggiunge la Kyodo specificando che non sono stati registrati danni ad aerei o navi. Il governo giapponese ha protestato con Pyongyang attraverso i canali diplomatici per il lancio dei missili. I tre proiettili non hanno posto alcuna minaccia agli Stati Uniti e ai suoi alleati nella regione, afferma lo Us Army Indo-Pacific Command mettendo comunque in evidenza “l’impatto destabilizzante” del programma militare di Pyongyang.

