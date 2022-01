Corea del Nord testa missile 10 volte la velocità del suono

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 11 GEN – La Corea del Nord ha lanciato oggi

un missile che ha volato per più di 700 km a un’altitudine

massima di 60 km per una velocità massima di Mach 10, pari a 10

volte la velocità del suono. “Valutiamo sia stato un modello

migliorato rispetto a quello del 5 gennaio”, ha riferito il

Comando di stato maggiore congiunto di Seul, definendo le

attività di Pyongyang una “chiara” violazione delle risoluzioni

del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. La scorsa settimana, ha

riferito l’agenzia Yonhap, il Nord ha sostenuto di aver testato

un vettore ipersonico che, secondo Seul, ha percorso meno di 700

km a una velocità massima di Mach 6.

“I lanci rappresentano una minaccia significativa per la pace

e la sicurezza non solo nella penisola coreana ma anche nel

mondo e non sono utili per la riduzione delle tensioni

militari”, ha aggiunto la nota delle forze armate di Seul. Il

comando Indo-pacifico degli Stati Uniti ha parlato di “missile

balistico”, parte dell’impatto “destabilizzante” del programma

di armi illecite del Nord. C’è, tuttavia, una discrepanza nella

distanza di volo tra quanto comunicato dalle autorità sudcoreane

e giapponesi. Il ministero della Difesa nipponico ha notato che

il probabile missile balistico avrebbe coperto meno di 700 km se

avesse seguito la normale traiettoria, accreditando l’ipotesi di

un modello ‘avanzato’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte