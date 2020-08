Corea del Sud: 308 casi, ospedali in affanno

(ANSA) – PECHINO, 29 AGO – La Corea del Sud ha segnato altri

308 casi di Covid-19, mentre la pressione sugli ospedali è ormai

ai livelli di guardia dato che per 16 giorni di fila i contagi

si sono cresciuti a triplice cifra: il Korea Centers for Disease

Control and Prevention ha aggiornato le infezioni nel Paese a

19.400, di cui 321 morti. Dopo l’ondata partita dalle chiese di

di Seul, gli ospedali dell’area metropolitana della capitale

hanno il 4,5% dei letti per ricoveri critici, dal 22% di una

settimana fa. “Solo 15 letti circa sono disponibili

nell’immediato per i casi più urgenti”, ha ammesso Yoon Tae-ho,

direttore generale per le politiche di salute pubblica del

ministero della Salute. (ANSA).



—

