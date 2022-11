Corea Nord: Kim, avremo forza nucleare più potente al mond

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – La Corea del Nord, dotata di armi

nucleari, intende avere “la forza strategica più potente del

mondo”, ha affermato il suo leader Kim Jong-un in occasione di

una cerimonia celebrativa del lancio di un nuovo missile

intercontinentale, durante la quale la sua giovane figlia è

apparsa in pubblico per la seconda volta.

Kim ha premiato con una massiccia serie di promozioni i

militari e gli scienziati coinvolti nello sviluppo del nuovo

Hwasong-17, soprannominato dagli analisti militari il ‘missile

mostruoso’, in grado di raggiungere gli Stati Uniti

continentali. Questo missile balistico intercontinentale (icbm)

è stato testato il 18 novembre, cadendo nelle acque al largo del

Giappone.

L’Hwasong-17 è “l’arma strategica più forte del mondo” e

costituisce “un magnifico balzo in avanti nello sviluppo della

tecnologia per montare testate nucleari sui missili balistici”,

ha affermato entusiasta il leader, citato oggi dall’agenzia di

stampa ufficiale nordcoreana Kcna. Gli scienziati, i soldati i

dirigenti di questo programma hanno contribuito all’”obiettivo

di costruire l’arma più forte del mondo”.

Il leader ha sottolineato che lo scopo dello sviluppo di una

forza nucleare è “proteggere in modo affidabile la dignità e la

sovranità dello stato e del popolo”. È “la causa rivoluzionaria

più grande e più importante, e il suo obiettivo finale è

possedere la forza strategica più forte del mondo, la forza

assoluta che non ha eguali nel secolo”, ha proclamato Kim.

(ANSA).



