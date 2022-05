Corea Nord lancia tre missili balistici verso il Giappone

Condividi l'articolo

La Corea del Nord ha lanciato oggi tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone: lo hanno riferito i militari di Seul, in quella che è stata conteggiata come la sedicesima iniziativa del genere nel 2022.

La nuova provocazione è avvenuta ad appena due giorni dall’insediamento del neo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e nello stesso giorno in cui il Nord ha ufficializzato un focolaio di Covid-19, per la prima volta dallo scoppio della pandemia agli inizi del 2020.

—

