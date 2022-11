Coriano. 21 novembre Giornata Nazionale degli Alberi, nuovi alberi a Cerasolo nella piazza di via Primo Maggio

Condividi l'articolo

Coriano 16 novembre 2022 – Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del verde urbano e del patrimonio arboreo in generale. Il Comune di Coriano per l’occasione aderisce a questa ricorrenza con la piantumazione alle ore 9.30 di alcuni alberi nella nuova piazza di Cerasolo in via Primo Maggio quali una quercia, un acero e un liquidambar. In programma l’ulteriore implementazione di verde nella stessa piazza di Cerasolo con 216 arbusti di mirto, viburno, evonimo e rosmarino.

Alla cerimonia è invitata tutta la cittadinanza compresi gli studenti e gli insegnanti della scuola elementare Anderseen adiacente alla piazza.

“Continuiamo a piantare alberi e arbusti nei nostri parchi e nel nostro territorio perché gli alberi – afferma l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia – aumentano la biodiversità ecologica, depurano l’aria, migliorano il paesaggio, tutelano dal dissesto idrogeologico, abbassano la temperatura media, sono importanti per la cattura in maniera naturale di CO2 emettendo ossigeno pulito e rinfrancano spiritualmente. Proprio per questi motivi seguendo le stagionalità abbiamo previsto nei prossimi mesi la piantumazione di nuove alberature nei giardini pubblici del territorio comunale”.