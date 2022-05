Coriano. AIUTI PER GLI UCRAINI DEL TERRITORIO: NUOVO INCONTRO COMUNE-FAMIGLIE

Condividi l'articolo

AIUTI PER GLI UCRAINI DEL TERRITORIO: NUOVO INCONTRO COMUNE-FAMIGLIE

Si è tenuto, presso la Sala Isotta del Teatro CorTe, il terzo incontro con la comunità ucraina presente nel territorio comunale di Coriano. La finalità principale è stata quella di confrontarsi sulle criticità e di dare informazioni sulle novità in tema di accoglienza.

In particolare, i presenti sono stati messi a conoscenza della possibilità di avere un aiuto concreto da parte di Caritas, alla quale il Comune di Coriano ha riconosciuto un contributo economico di 3.000 euro proprio per fornire generi di prima necessità alle famiglie ucraine presenti o a quei nuclei che ospitano gli ucraini in fuga dalla guerra volontariamente e gratuitamente.

Sono stati informati dei corsi di italiano in partenza e che avranno durata sino a fine agosto a Coriano. I corsi sono organizzati dall’Associazione Arcobaleno e si terranno due volte alla settimana nella nuova saletta della biblioteca che verrà inaugurata a breve.

Questi interventi, resi possibili grazie alla collaborazione tra il pubblico ed il privato, vogliono costituire una risposta e un tangibile ringraziamento per tutte quelle famiglie che spontaneamente si sono attivate per dare accoglienza a tante donne e bambini in fuga dalle zone di guerra.

Oltre a queste iniziative il Comune si è fatto carico anche dei costi dei servizi scolastici per i bimbi ucraini che, dallo scorso marzo, frequentano le scuole cittadine.