Coriano. DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL, ARRIVANO LE SCUSE E IL SINDACO SPINELLI RIMETTE LA QUERELA

DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL, ARRIVANO LE SCUSE E IL SINDACO SPINELLI RIMETTE LA QUERELA

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha rimesso la querela nei confronti di un cittadino che, nell’agosto del 2017, l’aveva pesantemente diffamata in un commento apparso su una pagina facebook. La Spinelli ha accettato le scuse che le sono arrivate dal diretto interessato, cui ora spettano le spese di remissione di querela.

Nei dieci anni di mandato il sindaco non ha mai agito per vie legali nei confronti di chi, soprattutto attraverso la piattaforma social, ha usato nei suoi confronti parole oltraggiose e accuse infamanti. Ma in questo caso si era andati davvero oltre, arrivando a scalfire l’onorabilità, il prestigio e la reputazione del primo cittadino sia sul piano personale sia in relazione al ruolo pubblico rivestito, sia conseguentemente all’ente. A ciò si è aggiunto l’aspetto, non secondario, della capillare diffusione attraverso facebook del messaggio offensivo comunicato ad un notevole numero di persone.

Con la remissione di querela l’interessato eviterà le conseguenze del processo penale che si doveva celebrare innanzi al Tribunale di Rimini.

Il sindaco Spinelli sporse denuncia affidandosi all’avvocato Moreno Maresi del Foro di Rimini.

“Ringrazio l’avvocato Maresi – dice il primo cittadino corianese – per la professionalità e per la determinazione con cui ha seguito la vicenda. A lui vanno tutta la mia stima ed il mio riconoscimento”.

(Nella foto l’avvocato Moreno Maresi ed il sindaco di Coriano Domenica Spinelli)