Incidente frontale tra due auto in via Montescudo, in località Pian della Pieve: in una delle due vetture, un padre con il figlio di sei anni. Per il piccolo, in via precauzionale, è stato disposto il ricovero al Bufalini di Cesena, facendo alzare in volo anche l’elisoccorso. Il bimbo, però, ha riportato fortunatamente solo qualche frattura al polso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, proprio all’inizio della salita che conduce poi verso Faetano.