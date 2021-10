Coriano. Gira con auto non revisionata e senza assicurazione e si becca 6mila euro di multa, il giorno dopo fermato di nuovo

CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA LOCALE

Giovedì 14 ottobre una pattuglia congiunta della Polizia Locale di Coriano e Riccione, durante i controlli Targasystem, hanno individuato un veicolo non in regola, nonostante la richiesta di fermarsi, il conducente si è dato alla fuga, inseguito e bloccato poco dopo è risultato sprovvisto di patente, già revocata, alla guida di un veicolo non assicurato e non in regola con la revisione.

Questo è costato all’autista un complessivo di 6’226,00 euro di contravvenzione per la guida con patente revocata, guida di un veicolo non revisionato e sprovvisto di assicurazione ed inoltre l’aver ignorato l’alt della pattuglia. Il veicolo inoltre è stato posto sotto sequestro e fermo.

Il giorno 15, nonostante quanto accaduto il giorno prima, il conducente già sanzionato è stato colto alla guida della stessa auto, nonostante fosse imposto il fermo, grazie al riconoscimento dell’agente che lo aveva fermato precedentemente, nei pressi del cimitero di Riccione al confine tra i comuni di Coriano e Riccione. A questo punto oltre che un’ulteriore sanzione pecuniaria complessiva di 11’932.00 euro ed il veicolo è stato sottratto al proprietario e collocato in una depositeria autorizzata.

“I complimenti agli agenti della Polizia Locale – sottolineano il vicesindaco Gianluca Ugolini ed assessore alla PL – siamo certi che grazie ai controlli ed agli investimenti fatti nelle dotazioni tecnologiche per gli stessi, migliorino le condizioni di sicurezza per tutti e si riducano le probabilità di incidenti dovuti all’alta velocità ed al mancato rispetto delle regole.”

“Colgo l’occasione per ringraziare il comandante Achille Zechini – dichiara il sindaco Domenica Spinelli – per la decisione di rimanere ancora un ulteriore anno alla guida della Polizia Locale e per l’ottimo e prezioso lavoro fin qui svolto.”

Coriano, 16 ottobre 2021